3 أنواع من اللحوم تخفض الكوليسترول الضار

على الرغم من الاعتقاد الشائع بأن جميع أنواع اللحوم ترفع مستويات الكوليسترول، إلا أن هناك أنواعًا معينة يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي للقلب، وفقًا لما ورد عبر موقع medicalxpress.

إليك 3 أنواع من اللحوم التي قد تساعد في خفض الكوليسترول الضار:

الأسماك الدهنية

أسماك الدهنية مثل السلمون، الماكريل، والسردين غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية، وهي أحماض دهنية أساسية تلعب دورًا حيويًا في صحة القلب. تساعد هذه الأحماض على خفض مستوى الدهون الثلاثية (نوع آخر من الدهون في الدم) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL).

بالإضافة إلى خفض الكوليسترول، تساعد أحماض أوميغا-3 على تقليل الالتهابات في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الدجاج منزوع الجلد

صدور الدجاج منزوعة الجلد تعتبر مصدرًا ممتازًا للبروتين عالي الجودة ومنخفضة الدهون المشبعة والكوليسترول.

تساعد على بناء العضلات والحفاظ على كتلة العضلات، مما يعزز عملية الأيض.

لحوم البقر الخالية من الدهون

عند اختيار قطع اللحم البقري، اختر القطع الخالية من الدهون الظاهرة والدهون المشبعة. لحوم مثل الفيليه والتندرلوين تعتبر خيارات جيدة.

تحتوي على نسبة عالية من الحديد والزنك، وهي عناصر غذائية مهمة لصحة الجسم بشكل عام

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