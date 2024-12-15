ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول والبصل الأخضر يوميا؟

يقول أحمد صلاح إن تناول الفول والبصل الأخضر جزءًا من نظام غذائي صحي ومتوازن، يمكنك أن تتوقع العديد من الفوائد الصحية عند تناولهما يوميا صباحا .

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، يحتوي كل من الفول والبصل الأخضر على كمية كبيرة من الألياف الغذائية التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء، وتمنع الإمساك، وتساهم في نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

يساعد هذا المزيج على تحسين عملية الهضم بشكل عام.

تقوية جهاز المناعة

وتابع من خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، يحتوي البصل الأخضر على مركبات كبريتية ومضادات أكسدة قوية تساعد في تقوية جهاز المناعة ومحاربة الجذور الحرة الضارة.

الفول والبصل الأخضر غنيان بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي تدعم وظائف الجهاز المناعي.

صحة القلب والأوعية الدموية

يساعد الفول والبصل الأخضر على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يساهم هذا المزيج في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

الوقاية من فقر الدم

يحتوي الفول على الحديد الذي يساعد الجسم على إنتاج الهيموجلوبين، وهو البروتين المسؤول عن حمل الأكسجين في الدم، مما يقي من فقر الدم.

السيطرة على الوز

الألياف الموجودة في الفول والبصل الأخضر تعطي الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يساعد على تقليل الشهية والسيطرة على الوزن.

صحة العظام

يحتوي الفول والبصل الأخضر على معادن مثل الكالسيوم والفسفور التي تلعب دورًا هامًا في بناء العظام والحفاظ على قوتها.

يضيف الفول والبصل الأخضر نكهة مميزة للعديد من الأطباق.

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