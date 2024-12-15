احذر.. 5 أطعمة عليك تجنبها عند الإصابة بالبرد

عند الإصابة بالبرد، يصبح نظامنا المناعي ضعيفًا، مما يجعلنا أكثر عرضة للمضاعفات، لذلك، من المهم جدًا اتباع نظام غذائي صحي لدعم الشفاء ولكن، هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها لأنها قد تزيد من سوء الأعراض، وفقًا لـ medicalxpress

الأطعمة الدسمة والمقلية

تسبب الأطعمة الدسمة والمقلية صعوبة في الهضم، مما يزيد من الشعور بالثقل والانتفاخ. بالإضافة إلى ذلك، فهي تضعف الجهاز المناعي وتجعل الجسم أكثر عرضة للالتهابات.

الأطعمة الحارة والتوابل

الأطعمة الحارة والتوابل تهيج الحلق والمجاري التنفسية، مما يزيد من السعال والتهاب الحلق.

الأطعمة السكرية

السكر يضعف الجهاز المناعي ويجعل الجسم أكثر عرضة للعدوى، كما أنه يزيد من الالتهابات في الجسم.

الأطعمة المصنعة

الأطعمة المصنعة غنية بالملح والسكر والدهون المتحولة، وهي مواد ضارة بالصحة وتضعف الجهاز المناعي.

منتجات الألبان

تزيد منتجات الألبان من إنتاج المخاط، مما يزيد من احتقان الجيوب الأنفية والحلق.

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