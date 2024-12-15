كيف تؤثر اختياراتك الغذائية على عمرك؟

كشفت دراسة حديثة عن صلة وثيقة بين نوعية الطعام الذي نتناوله وطول عمرنا. فالأطعمة المصنعة والغنية بالدهون المشبعة والسكر، مثل الوجبات السريعة والمشروبات الغازية، تساهم في تقصير العمر وتزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة كالسكري والقلب، وفقا لـ ديلي ميل,

على الجانب الآخر، أثبتت الأطعمة النباتية، مثل الفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات، قدرتها على زيادة متوسط العمر المتوقع وتحسين الصحة العامة. ففي حين أن تناول "هوت دوغ" واحد قد يقلل من عمرك بنصف ساعة، فإن شطيرة زبدة الفول السوداني والمربى قد تضيف إليه 32 دقيقة.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن الأطعمة النباتية غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف وتقلل الالتهابات. أما الأطعمة المصنعة فتحتوي على مواد حافظة ومواد مضافة ضارة بالصحة.

لتحسين صحتك وطول عمرك، يوصي الخبراء باتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن يعتمد بشكل أساسي على الأطعمة النباتية. كما ينصحون بتقليل استهلاك اللحوم الحمراء والمشروبات السكرية والأطعمة المصنعة.

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