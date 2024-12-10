روق مزاجك.. فوائد مدهشة لتناول الآيس كريم في الشتاء

كتبت- أسماء العمدة:

يعتقد البعض أن تناول الآيس كريم في الشتاء يسبب نزلات البرد أو يزيد من سوءها، لكن هذا الاعتقاد خاطئ، فالنزلات تسببها الفيروسات، وليس تناول الأطعمة الباردة، حسبما قال أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية.

وأوضح "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" حقيقة ما يحدث للجسم عند تناول الأطعمة الباردة أو الآيس كريم في فصل الشتاء، كالآتي:

- انكماش الأوعية الدموية

عند تناول الأيس كريم، ينقبض الجسم ويقلل من تدفق الدم إلى السطح، مما يحافظ على حرارة الجسم الداخلية.

زيادة الطاقة

يحتوي الآيس كريم على سكريات ودهون، مما يوفر طاقة للجسم.

تحفيز الدورة الدموية

بعد فترة قصيرة، يبدأ الجسم في إعادة تدفق الدم إلى السطح، مما يساعد على تنظيم درجة حرارته.

الشعور بالسعادة

يحتوي الآيس كريم على مادة السيروتونين التي تمنح الشعور بالسعادة والاسترخاء

فوائد محتملة لتناول الآيس كريم في الشتاء:

تقوية المناعة

بعض أنواع الآيس كريم تحتوي على فيتامينات ومعادن تعزز جهاز المناعة وتحسين المزاج، كما أنّ السيروتونين الموجود في الآيس كريم يساعد على تحسين المزاج وتقليل التوتر.