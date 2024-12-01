3 أطعمة احذرها- تسيب تصلب الشرايين وجلطات الدماغ

كتبت- نرمين ضيف الله

تصلب الشرايين هو مرض خطير يحدث عندما تتراكم الدهون والكوليسترول في الشرايين، مما يقلل تدفق الدم إلى القلب وباقي الأعضاء.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة إن هناك بعض الأطعمة التي تساهم في تراكم الدهون في الشرايين، ومنها ما يلي:

الدهون المشبعة

وأوضحت في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن تلك الأطعمة تتمثل فيما يلي: الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة، ممثل اللحوم الحمراء، والزبدة والأجبان كاملة الدسم.

الأطعمة الغنية بالدهون المتحولة

الأطعمة الغنية بالدهون المتحولة مثل، رقائق البطاطس والبرجر، مما يزيد من مستوى الكوليسترول الضار.

الأطعمة الغنية بالصوديوم

الملح يزيد من ضغط الدم المرتفع، وهو عامل أساسي وخطر رئيسي لأمراض القلب.

وأضافت أن هناك أطعمة غنية بالسكريات المضافة تزيد من الوزن وبالتالي ترفع السكر، وتضر بالقلب.

وقدمت نصائح أخرى تشمل ما يلي:

ممارسة الرياضة.

وزن صحي.

عدم التدخين.

اتباع نظام غذائي صحي.

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