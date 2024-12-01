احذر استخدام الهاتف أثناء تناول الطعام.. أضرار غير متوقعة

حذر طبيب الأعصاب جاريث ني من استخدام الهاتف أثناء تناول الطعام، وذلك لأنه يحمل الكثير من الجراثيم الضارة التي قد تنتقل إلى الطعام وتسبب مشكلات صحية خطيرة.

كما أن الهواتف تعد بيئة مثالية لنمو الجراثيم، حيث يمكن أن تحتوي على بكتيريا، مثل E. coli وPseudomonas aeruginosa، التي قد تسبب التسمم الغذائي والتهابات الجلد وأمراض الجهاز التنفسي.

كما أن هذه البكتيريا قد تؤدي إلى حالات صحية خطيرة، مثل الالتهاب الرئوي والإنتان لدى الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

وعند لمس هذه الأسطح، تنتقل البكتيريا إلى الهواتف، خاصة إذا تم استخدامه بعد دخول المرحاض، ما يزيد من خطر نقل الجراثيم إلى الطعام".

إجراءات وقائية يجل اتباعها للحد من انتقال الجراثيم عبر الهاتف:

-يجب فصل الهاتف عن الكهرباء لتجنب أي ضرر أثناء تنظيفه.

-إزالة غطاء الهاتف وتنظيفه جيدا بالماء الساخن والصابون، ومن ثم تركه ليجف تماما، وإذا كان الغطاء مصنوعا من مواد خاصة مثل الجلد أو البولي يوريثان، يجب استخدام منظف خاص لتجنب إحداث تلف فيه.

-مسح الجزء الخارجي للهاتف باستخدام قطعة قماش خالية من النسالة لإزالة الغبار والأوساخ.

-استخدام عود أسنان خشبي لتنظيف المنافذ الصغيرة للهاتف من أي غبار أو أوساخ.

-مسح الهاتف باستخدام منديل يحتوي على 70% من الكحول أو قطعة قماش مبللة قليلا بالماء والصابون.

-غسل اليدين بشكل دوري قبل وبعد استخدام الهاتف.

اقرأ أيضا:

3 أبراج لن يحالفها الحظ في شهر ديسمبر.. هل برجك منهم؟

أغلى 6 أبقار في العالم.. إحداها وصل سعرها 240 مليون جنيه

تظهر فقط لدى النساء.. 5 أعراض تنذر بالإصابة بالسكري

عادة خطيرة في الليل تدمر الكبد- توقف عنها فورا

دار جنازات تقدم خدمة "مقهى التابوت" للزوار.. ما القصة؟