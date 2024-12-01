5 أنواع بذور تخفض الكوليسترول وتعزز صحة الشرايين

قد يسهم تناول بعض البذور في خفض نسبة الكوليسترول بالدم والوقاية من أمراض القلب، وذلك بفضل احتوائها على أوميجا 3 والألياف وبعض العناصر الغذائية المهمة.

وفيما يلي نرصد لكم أبرز 5 أنواع تخفض الكوليسترول وتعزز صحة الشرايين والقلب، وفقا لموقع "إنديا".

بذور الكتان

تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف وأوميجا 3، ما يسهم في تحسين الهضم والوقاية من الإمساك.

بذور الشيا

غنية بالألياف وأوميجا 3، لذا فهي تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع وتحسين الكوليسترول وتعزيز صحة الشرايين.

بذور اليقطين

تعرف باسم بذور اللب الأبيض، وتساعد على خفض ضغط الدم والكوليسترول، وذلك بفضل محتواها من الألياف والدهون الصحية.

بذور عباد الشمس

قد يؤدي تناولها بانتظام إلى الوقاية من أمراض القلب وخفض الكوليسترول.

بذور الخشخاش

تمتاز هذه البذور بمحتواها من البروتين النباتي، والألياف والمنجنيز، والدهون الصحية للقلب، وهي أيضا منخفضة السعرات الحرارية.

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