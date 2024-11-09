هل يهدد هربس الشفاه دماغك؟

التهاب الدماغ الهربسي في بعض الحالات النادرة، يمكن أن يسبب الفيروس التهابًا حادًا في الدماغ، وهو ما يعرف بالتهاب الدماغ الهربسي.

ووفق "ستادي فايندز"، قام الباحثون برسم خريطة للمناطق الدماغية المحددة، التي تصيبها فيروسات الهربس البسيط من النوع الأول، وتحديد ما إذا كان الفيروس يهاجر عشوائياً، أو يستهدف مناطق معينة.

هذا الالتهاب يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الأعراض الخطيرة، بما في ذلك:

الحمى

الصداع الشديد

الارتباك

التغيرات في الحالة العقلية

التشنجات

الارتعاش

صعوبة في الكلام أو الحركة

ما هي العوامل التي تزيد من خطر حدوث مضاعفات في الدماغ؟

ضعف الجهاز المناعي: الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات في الدماغ.

الحمل: قد تزيد العدوى الأولى بفيروس الهربس خلال فترة الحمل من خطر الإصابة بالتهاب الدماغ عند الجنين.

العمر: كبار السن والأطفال الرضع هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة.

هل كل المصابين بفيروس الهربس الشفوي سيصابون بالتهاب الدماغ؟

لا، غالبية المصابين بفيروس الهربس الشفوي لا يصابون بالتهاب الدماغ. هذه الحالة تعتبر نادرة نسبيًا.

ما هي أهمية الكشف المبكر والعلاج؟

الكشف المبكر والعلاج الفوري لالتهاب الدماغ الهربسي أمر حيوي لزيادة فرص الشفاء والحد من المضاعفات طويلة الأمد.

نصائح للوقاية:

تجنب الاتصال المباشر بالقروح: تجنب لمس القروح أو تقرحات الهربس، وتجنب مشاركة الأدوات الشخصية مع الأشخاص المصابين.

غسل اليدين بانتظام: اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون بعد لمس أي منطقة مصابة.

تقوية جهاز المناعة: اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا، ومارس الرياضة بانتظام، واحصل على قسط كافٍ من النوم.

العلاج الفوري للعدوى: إذا ظهرت عليك أعراض الهربس، فاستشر طبيبك للحصول على العلاج المناسب.