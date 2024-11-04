كيف يؤثر التهاب اللثة على صحة قلبك؟

صحة الفم والقلب مرتبطتان ارتباطا وثيقا، حيث إن أمراض اللثة يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب.

في هذا الصدد، ذكر موقع "هيلث" تأثير التهاب اللثة على صحة القلب:

البكتيريا الفموية

تتكون طبقة لزجة على الأسنان تسمى البلاك، وهي عبارة عن تجمع للبكتيريا، إذا لم تتم إزالة هذه البلاك بانتظام عن طريق تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط، فإنها تتراكم وتتسبب في التهاب اللثة، هذه البكتيريا الضارة لا تقف عند حدود الفم، بل يمكنها الانتقال عبر مجرى الدم لتصل إلى القلب وتسبب التهابات تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل تصلب الشرايين والنوبات القلبية.

أهمية النظافة الفموية في الوقاية من أمراض القلب

إن تنظيف الأسنان بانتظام لمدة دقيقتين على الأقل مرتين يوميًا هو خطوة أساسية للحفاظ على صحة الفم والوقاية من أمراض اللثة، فضلا عن، تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، خاصة لدى الأشخاص المعرضين لمثل هذه المخاطر.

تأثير أمراض اللثة على ضغط الدم

لا يقتصر تأثير أمراض اللثة على القلب فقط، بل تمتد آثاره لتشمل أيضا ضغط الدم، هناك علاقة بين أمراض اللثة وارتفاع ضغط الدم، حيث تتفاعل أمراض اللثة مع الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم وتقلل من فعاليتها.

العمر والتغيرات في صحة الفم

مع تقدم العمر، يزداد خطر الإصابة بأمراض صحة الفم، فمع التغيرات الطبيعية التي تحدث في الجسم، مثل انخفاض إنتاج اللعاب وتناول بعض الأدوية التي تسبب جفاف الفم، يصبح الفم أكثر عرضة للتسوس وأمراض اللثة.

نصائح للحفاظ على صحة الفم والقلب

تنظيف الأسنان بانتظام.

يجب زيارة طبيب الأسنان مرتين على الأقل في السنة لإجراء الفحوصات الروتينية وتنظيف الأسنان.

اتباع نظام غذائي صحي، وتجنب الأطعمة السكرية والمشروبات الغازية التي تُسهم في تكون البلاك.

الإقلاع عن التدخين.

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