نزلات البرد المستمرة فترة طويلة قد تكشف السرطان.. احذر هذه الأعراض

كتب – سيد متولي

تختفي نزلات البرد بعد الإصابة بأيام قليلة، لكنها في بعض الحالات قد تستمر أعراضها فترات طويلة، دون معرفة السبب الحقيق، ما يشكل خطورة على صحة المريض.

ووفق موقع "تايمز ناو"، يمكن أن تكون نزلات البرد المستمرة فترة طويلة علامة على الإصابة بمرض خطير وهو السرطان، إذ يعاني المريض من أعراض تتمثل في:

التعب المستمر

التعب المرتبط بالسرطان غالبا ما يكون شديدا ولا يتحسن بالراحة، وقد يكشف سرطان الدم والليمفوما وسرطان القولون والمستقيم.

فقدان الوزن دون محاولة

فقدان الوزن دون سبب واضح، يمكن أن علامة لمرض السرطان، مثل سرطان المعدة والبنكرياس والمريء والرئتين، إذ يحارب الجسم المرض، ويحرق المزيد من السعرات الحرارية، ما قد يؤدي إلى فقدان الوزن السريع.

سعال لا ينتهي

السعال الذي لا ينتهي حتى بعد ثلاثة أسابيع، يمكن أن يكون علامة تحذيرية لسرطان الرئة أو الحلق، وخاصة إذا كان مصحوبا بالدم أو تغير في الصوت، ما يستدعي زيارة طبيب.

العدوى المتكررة

العدوى المتكررة يمكن أن تشير إلى سرطان الدم، وهو سرطان يصيب الأنسجة المكونة للدم، ويضعف قدرة الجسم على إنتاج خلايا الدم البيضاء الوظيفية.

التهاب الحلق المستمر

قد يكون التهاب الحلق الذي يستمر لأسابيع علامة على الإصابة بسرطان الحلق أو المريء.

متى تذهب للطبيب؟



أي عرض يستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع أو يزداد سوءًا بمرور الوقت، يجب أن يتم تقييمه من قبل الطبيب.

طرق الوقاية

ممارسة الرياضة

الإقلاع عن التدخين

الحفاظ على وزن صحي

إجراء فحوصات منتظمة.

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