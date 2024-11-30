يقوي كبدك وكليتك.. مشروب تناوله على معدة فارغة وشاهد ما سيحدث

كتبت- آلاء نبيل :

يحرص العديد من الأشخاص على تناول كوب من الكمون المغلي الغني بالفوائد الصحية المذهلة لصحة الجسم، ولكن يتساءل البعض عن تأثير تناوله على صحة الكبد والكلى.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أن تناول المشروبات العشبية بما في ذلك الكمون يوفر فوائد مذهلة على صحة الجسم، كما أن شرب كوب منه على معدة فارغة يزيد من إفراز الصفراء التي تلعب دورًا هامًا في هضم الدهون وتنقية الدم، ودعم صحة الكبد وتعزيز وظائفه، كما يساهم في تقليل الالتهابات في الكبد، ما يحميها من التلف.

وأضاف "القيعي" في تصريح خاص لمصراوي، أن الكمون يعتبر مدر طبيعي للبول حيث يساعد على زيادة إنتاج البول، ما يساهم في طرد السموم من الجسم، وبالتالي يدعم صحة الكلى ويحمي من الأمراض.

وأشار أخصائي التغذية العلاجية، إلى أن الكمون له خصائص مضادة للأكسدة قد تساعد في حماية الكلى من التلف.

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