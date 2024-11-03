هل تستيقظ في الثالثة صباحا يوميا؟- اعرف السر وراء ذاك

كتبت- شيماء مرسي

الاستيقاظ ليلا خاصة في الساعة الثالثة صباحا قد يكون علامة تحذيرية على وجود مشكلة.

وكشف موقعي "clevelandclinic" و "healthline" عن أسباب الاستيقاظ الساعة 3 الفجر يوميا.

الذهاب المتكرر إلى المرحاض:

أثناء النوم يزال الجسم يعمل بجد لتحليل الطعام والشراب الذي تناولته خلال اليوم، ولهذا السبب من الطبيعي أن تستيقظ وأنت بحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض من حين لآخر، ولكن عندما يصبح ذلك شائعا جدا، فقد يكون هذا علامة على كثرة التبول أثناء الليل.

البيئة المحيطة غير مناسبة:

يمكن أن تتسبب بعض اضطرابات النوم الخارجية مثل الصوت العالي في استيقاظك في منتصف الليل، وقد يحدث هذا في الساعات الأولى من الصباح.

التوتر والقلق والاكتئاب:

قد يؤدي التوتر والاكتئاب إلى الاستيقاظ الساعه 3 فجرا في كثير من الأحيان على هيئة كابوس أو يصاب البعض بشلل النوم أو الإفراط في النوم والشعور بالنعاس أثناء النهار.

الأرق واضطرابات النوم:

الأرق واضطرابات النوم قد تجعل الإنسان يواجه صعوبة في النوم.

انقطاع النفس أثناء النوم:

يؤدي انقطاع النفس أثناء النوم إلى تعطيل إيقاع القلب وتقليل تدفق الأكسجين إلى الجسم، وتشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

الشخير.

الاستيقاظ فجأة والشعور بالاختناق.

النعاس أو التعب أثناء النهار.

الشيخوخة:

تؤدي دورا كبيرا في دورات النوم ومع التقدم في السن تنخفض جودة النوم.

الأدوية:

قد تتناول بعض الأدوية التي تتعارض مع النوم ليلا ويمكن أن تشمل هذه:

مضادات الاكتئاب

حاصرات بيتا

الكورتيكوستيرويدات

علاجات البرد المتاحة دون وصفة طبية

مدرات البول

مضادات الهيستامين

حالات صحية أخرى:

مرض الجزر المعدي المعوي

التهاب المفاصل

متلازمة تململ الساق

الاعتلال العصبي

تضخم البروستاتا

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