ما أسباب وأعراض خلل الغدة الدرقية؟

كشفت الدكتورة أناستاسيا لونيفا أخصائية الغدد الصماء أن تضخم الرقبة والنوم الدائم والاضطراب وتغير الوزن وآلام العضلات قد تشير إلى وجود خلل في الغدة الدرقية.

لذا يجب الانتباه إلى الشعور بوجود كتلة في الحلق، الذي عادة يرتبط بأمراض الأنف والأذن والحنجرة، وفقا لصحيفة "gazeta.ru"

كما أن ظهور أي نمو مرئي أو محسوس على الرقبة في هذه الحالة يجب استشارة الطبيب فورا.

كما أن تغير الوزن غير المبرر أو عدم القدرة على التخلص من الوزن الزائد وتساقط الشعر وترقق الأظافر قد يشير إلى خلل في الغدة الدرقية.

ويؤدي نقص هرمونات الغدة الدرقية إلى تلف الخلايا العصبية المسؤولة عن نقل الإشارات من الدماغ إلى الجسم، حيث قد يشعر الشخص بتشنجات مؤلمة وتنميل الأطراف.

وإذا كان الشخص لا يرغب في الحركة ولكن يفضل النوم فقط، يجب استشارة الطبيب فورا للتأكد من عدم ارتباطها بمشكلات هرمونية.

اقرأ أيضا:

موجود في مطبخك.. مكون بسيط يحارب السكر والضغط ويقي من السرطان

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.. احذر 3 علامات مبكرة

تغيرات مذهلة تنتظر مواليد 5 أبراج فلكية بدءا من نوفمبر

المرآة تكذب عليك.. 5 أسباب نفسية وراء عدم رضاك عن صورك

تفسير حلم رؤية الثعبان في المنام.. متى يشير إلى خلافات عائلية