يقوي المناعة في الشتاء. فوائد لا تتوقعها لـ "عصير البرتقال"

عصير البرتقال ليس مجرد مشروب منعش ولذيذ، بل هو أيضًا مخزن غني بالعناصر الغذائية التي تعزز مناعتك وتحميك من نزلات البرد والإنفلونزا، وفقا لموقع healthline.

ما هي الفوائد الخفية لعصير البرتقال؟

يعد البرتقال من أغنى المصادر الطبيعية لفيتامين سي، وهو عنصر أساسي لتقوية جهاز المناعة ومحاربة الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا.

يساعد فيتامين سي الجسم على إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى.

مضادات الأكسدة

يحتوي البرتقال على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة وتقليل الالتهابات.

البوتاسيوم

يساهم البوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

الألياف

على الرغم من أن عصير البرتقال يفقد بعض الألياف الموجودة في الثمرة، إلا أنه لا يزال يحتوي على كمية جيدة من الألياف التي تساعد على تحسين الهضم.

فيتامينات ومعادن أخرى

يزود البرتقال الجسم بفيتامينات ومعادن أخرى مهمة مثل فيتامين B9 (حمض الفوليك) الذي يلعب دورًا هامًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء.

اقرأ أيضا:

يتناولها كثيرون.. احذر 3 أنواع مشروبات تدمر الكبد

علامة تظهر في الإبط تكشف الإصابة بالسرطان.. احذر

20 صورة لأغرب أسماك في العالم.. لن تتوقع شكلها

بيع أملاك وخسارة أموال.. أبراج لديها تهديدات في أول 3 شهور من العام الجديد

بعد دفنه بـ5 أيام.. رجل يعود لعائلته بطريقة صادمة