كيف يؤثر الإنترنت على الصحة العقلية لكبار السن؟

أظهرت دراسة أجرتها جامعة هونج كونج وشملت أكثر من 87 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم، علاقة بين استخدام الإنترنت والصحة النفسية لكبار السن.

وجد الباحثون أن كبار السن الذين يتصفحون مواقع التواصل بانتظام يعانون بشكل أقل من الاكتئاب مقارنة بغيرهم، بالإضافة إلى، الأشخاص فوق سن الـ65، والعازبين هم الأكثر عرضة لتأثيرات الإنترنت السلبية على صحتهم النفسية، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

ونُشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة "Nature Human Behavior" العلمية، حيث بيّنت أن المشاركين الذين استخدموا الإنترنت يوميا أو أسبوعيا أبلغوا عن تحسن ملحوظ في حالتهم المزاجية وتقييم ذاتي أفضل، مقارنة بأولئك الذين قللوا من استخدامهم للإنترنت أو تجنبوا استخدامه تماما.

اقرأ أيضا:

تشير إلى السرطان.. احذر ظهور هذه العلامات على ساقيك

عدو في أكلك.. نوع طعام يدمر الكبد دون أن تدري

ماذا يحدث لجسمك عند احتباس البول لفترة طويلة؟.. هذا تأثيره على الكلى

5 أعراض صباحية تدل على إصابتك بارتجاع المريء.. لا تتجاهلها

يقوي الكبد والقلب.. نوع فاكهة يقلل الكوليسترول