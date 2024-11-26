ما العلاقة بين الوضع المالي وآلام أسفل الظهر؟

كشفت دراسة بريطانية حديثة عن وجود صلة بين الحالة المادية للشخص، وخاصة كبار السن، وشدة آلام أسفل الظهر التي يعانون منها.

فقد أظهرت الدراسة، التي نشرت في مجلة BMC العلمية، إلى أن الأفراد الذين يعانون من ضائقة مالية هم أكثر عرضة للإصابة بألم مزمن في الظهر، وذلك مقارنة بأقرانهم ذوي الدخل الأعلى.

أجريت هذه الدراسة على عينة تضم أكثر من 5000 شخص تجاوزوا سن الـ65 عامًا في المملكة المتحدة، حيث عانى جميع المشاركين من آلام في أسفل الظهر عند بدء الدراسة، ومع ذلك، وبعد مرور عامين، تبين أن أولئك الذين يعانون من ضغوط مالية كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن ألم شديد ومستمر، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يرجع الباحثون هذا الارتباط إلى عدة عوامل، منها:

صعوبة الحصول على العلاج

الأشخاص ذوو الدخل المنخفض يكونون أقل قدرة على تحمل تكاليف العلاج الطبي أو المشاركة في برامج العلاج الطبيعي والتأهيل، والتي تعتبر أساسية في إدارة آلام الظهر المزمنة.

قلة ممارسة الرياضة

يميل الأشخاص الذين يعانون من ضائقة مالية إلى ممارسة الرياضة بشكل أقل، وذلك لأسباب تتعلق بالتكلفة أو قلة الوقت.

التوقعات السلبية

يظن الكثير من الأشخاص ذوي الدخل المنخفض أن آلام الظهر هي جزء لا يتجزأ من التقدم في العمر، ما يجعلهم أقل حماسا للبحث عن العلاج.

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