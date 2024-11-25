تجاهلت 4 أعراض رئيسية.. مصابة بالسرطان تكشف علامات صادمة

كتب – سيد متولي

حذرت امرأة من أربعة أعراض تبين أنها تشير إلى إصابتها بسرطان الثدي في مرحلته الرابعة، بعد أن تجاهلتها.

وشاركت كريستي، وهي من مستخدمي TikTok - والتي تقوم بتحديث متابعيها بانتظام حول رحلتها مع السرطان - أربعة أعراض لاحظتها لكنها لم تفحصها في البداية قبل أن تتلقى تشخيصها، بحسب express.

وقالت الأم لطفل واحد في تعليق الفيديو الخاص بها: "إذا كنت تعانين من هذه الأعراض أيضًا، فهذا لا يعني أنك تعانين أيضًا من سرطان الثدي، ولكن يرجى التحدث إلى طبيبك".

تعب شديد

اعترفت كريستي بأنها تجاهلت التعب قبل أن تتلقى تشخيص حالتها، وتوضح كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز أن "التعب الشديد الذي لا يتحسن بالراحة" يمكن أن يكون علامة تحذير مبكرة، ليس فقط لسرطان الثدي، ولكن للعديد من أنواع السرطان.

"يستخدم السرطان العناصر الغذائية الموجودة في جسمك للنمو والتقدم، وبالتالي فإن هذه العناصر الغذائية لم تعد تعمل على تجديد جسمك، ويمكن أن يؤدي هذا "السرقة الغذائية" إلى شعورك بالتعب الشديد"، كما كتبت المنظمة الطبية.

فقدان الوزن مع الرغبة المستمرة في تناول السكر

وتشير تقارير مؤسسة ستامفورد هيلث ،إلى أن فقدان الوزن المرتبط بالسرطان قد يكون ناجمًا عن عدد من العوامل، وتفيد المؤسسة الصحية: "اعتمادًا على نوع السرطان والأعضاء المصابة، قد يعاني الأفراد من الغثيان أو قلة الشهية، أو صعوبة في المضغ أو البلع، مما يؤدي إلى انخفاض تناولهم للطعام".

وأشارت بعض الأبحاث المبكرة إلى أن الرغبة الشديدة في تناول السكر قد تكون علامة تحذير مبكرة للإصابة بالسرطان، كما أفاد المعهد الوطني للصحة (NIH): "هناك أدلة على وجود ارتباط بين السرطان وأنواع معينة من سلوكيات الأكل المتغيرة، بما في ذلك فقدان الشهية للطعام، والرغبة الشديدة في تناول الطعام، وإدمان الطعام".

كدمات بسهولة

يُعد ظهور الكدمات أو النزيف بسهولة أكثر شيوعًا بين مرضى سرطان الدم، ووفقًا لمؤسسة Leukaemia Care ، فإن ظهور الكدمات أو النزيف بشكل متكرر يسبق ما يقرب من ربع تشخيصات سرطان الدم.

عندما يصل السرطان إلى المرحلة الرابعة، كما هي الحال مع كريستي، فهذا يعني أن المرض انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، تختلف رحلة السرطان وأعراضه من شخص لآخر قليلاً.

آلام الظهر المزعجة التي استمرت في التفاقم

قالت كريستي إنها عانت من آلام في الظهر أصبحت من الصعب تجاهلها بشكل متزايد، يمكن أن يسبب سرطان الثدي الذي انتشر إلى العظام الألم أو الانزعاج في مناطق مثل الورك أو الظهر.

الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان الثدي هي:

كتلة أو تورم في الثدي أو الصدر أو الإبط

تغير في جلد الثدي، مثل التغميق (قد يبدو مثل قشر البرتقال) أو الاحمرار (قد يكون من الصعب رؤيته على الجلد الأسود أو البني)

تغير في حجم أو شكل أحد الثديين أو كليهما

إفرازات من الحلمة (إذا لم تكوني حاملاً أو مرضعة)، والتي قد تحتوي على دم

تغير في شكل أو مظهر حلمة الثدي، مثل تحولها إلى الداخل (حلمة مقلوبة) أو ظهور طفح جلدي عليها (قد يبدو مثل الإكزيما)

الألم في الثدي أو الإبط الذي لا يختفي - ألم الثدي الذي يأتي ويختفي عادة لا يكون من أعراض سرطان الثدي.

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