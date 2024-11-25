5 أطعمة ترفع نسبة السكر في الدم فور تناولها.. احذرها

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الأطعمة أن ترفع نسبة السكر في الدم فور تناولها، وهو الأمر الذي قد يعرضك إلى مشكلات صحية خطيرة.

وبحسب موقع everydayhealth، هناك 5خمسة أطعمة ترفع نسبة السكر في الدم فور تناولها، وتشمل:

الخبز الأبيض

البرجر

اللبن

الخضراوات النشوية

الفواكه

ما السبب؟

هذه الأطعمة تحتوى على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة، ما يؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم.

نصائح مهمة

التحكم في كميات الطعام التي تتناولها.

الاستمتاع بوجبات أصغر من الحلويات والوجبات الخفيفة .

اختيار الحبوب الكاملة مثل الأرز البنى والشوفان.

الحفاظ على رطوبة الجسم.

التقليل من المشروبات السكرية.

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