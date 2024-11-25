علامات تظهر في الليل تكشف ارتفاع الكوليسترول

كتبت- أسماء مرسي:

ارتفاع الكوليسترول هو حالة طبية مزمنة لا تظهر أعراضها عادة في المراحل المبكرة، ولا تسبب أي أعراض واضحة حتى تتطور إلى مشكلات صحية خطيرة مثل تصلب الشرايين أو النوبات القلبية.

ومع ذلك، قد تلاحظ بعض التغيرات في الساقين التي تحدث ليلا علامة على ارتفاع حاد في مستويات الكوليسترول، وفقا لموقع "thehealth".

الأعراض الليلية المرتبطة بارتفاع الكوليسترول في الساقين:

تورم غير عادي

تورم الساقين، المعروف بالوذمة، من أكثر العلامات شيوعا، يحدث هذا التورم نتيجة ضعف الدورة الدموية الناجم عن تراكم الكوليسترول في الشرايين، ما يؤدي إلى احتباس السوائل في الأنسجة.

الألم وعدم الراحة

يشكو الكثير من المصابين بارتفاع الكوليسترول من ألم وتشنجات في الساقين، خاصة أثناء الليل، هذا الألم ينتج عن نقص الأكسجين في عضلات الساق بسبب ضعف الدورة الدموية.

متلازمة تململ الساقين

تؤدي هذه المتلازمة إلى الشعور برغبة لا يمكن مقاومتها في تحريك الساقين، ما يسبب عدم الراحة ويؤثر على النوم. وهي مرتبطة بارتفاع الكوليسترول.

برودة الساقين

يشعر المصابون بارتفاع الكوليسترول ببرود في الساقين، خاصة في الأجزاء السفلية، هذا يرجع إلى ضعف الدورة الدموية وتقليل تدفق الدم إلى الأطراف.

الخدر والوخز

الشعور بالخدر أو الوخز في الساقين هو عرض شائع آخر لارتفاع الكوليسترولن يحدث هذا بسبب تلف الأعصاب الناجم عن نقص الأكسجين.

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