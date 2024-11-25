تناولها بعد الطعام.. 4 مشروبات تحارب الكوليسترول والسرطان

كتبت- آلاء نبيل:

إذا كنت من محبي تناول المشروبات بعد الطعام، فهناك سوائل يُفضل الحرص على تناولها عقب الوجبات، إذ تساعد على منع ارتفاع الكوليسترول الضار وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

إليك أبرز هذه المشروبات وفقًا لموقعي EatingWell وWebMD:

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف، وتسيطر على الجذور الحرة التي تحفز نمو الخلايا السرطانية، كما يساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، ما يدعم صحة القلب ويقي من الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى ذلك، يحسن الشاي الأخضر عملية الهضم.

عصير الطماطم

الطماطم غنية بالليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي يقي من السرطان وأمراض القلب، كما يساهم في خفض الكوليسترول الكلي والضار، ويوفر الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم.

عصير الرمان

يحتوي عصير الرمان على مضادات الأكسدة التي تقاوم الجذور الحرة المرتبطة بالخلايا السرطانية، كما يساهم في خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة وتقليل الالتهابات في الجسم.

عصير التوت

يتميز عصير التوت بقدرته على الحماية من العدوى البكتيرية ومنع التصاق البكتيريا بجدران المسالك البولية، ويحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، وتقي من السرطان، وتعزز صحة القلب من خلال خفض مستويات الكوليسترول الضار.

اقرأ أيضا:

تشير إلى السرطان.. احذر ظهور هذه العلامات على ساقيك

عدو في أكلك.. نوع طعام يدمر الكبد دون أن تدري

ماذا يحدث لجسمك عند احتباس البول لفترة طويلة؟.. هذا تأثيره على الكلى

5 أعراض صباحية تدل على إصابتك بارتجاع المريء.. لا تتجاهلها

يقوي الكبد والقلب.. نوع فاكهة يقلل الكوليسترول