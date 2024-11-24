علامات في عينيك تشير إلى ارتفاع خطير بضغط الدم.. لا تتجاهلها

كتبت- نرمين ضيف الله:

هناك بعض الأعراض التي إذا ظهرت على عينيك، قد تكون دليلًا على ارتفاع مضاعف في ضغط الدم.

ويقول الدكتور محمد صلاح، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، إن ضغط الدم هو حالة صحية مزمنة تزيد فيها قوة دفع الدم ضد جدران الشرايين.

وأضاف "صلاح" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أنه إذا لم يتم علاجه، يؤدي إلى مضاعفات خطيرة ويؤثر على أعضاء الجسم، بما في ذلك العينين.

وأكد أن الأوعية الدموية الدقيقة في العين حساسة للغاية، وعندما يكون الضغط مرتفعًا، قد تتضرر الأوعية، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مختلفة.

وأشار أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، إلى أنّ تتمثل الأعراض التي تظهر في العين، تشمل:

تورم جفن العين.

احمرار العين.

تشوش الرؤية.

انتفاخ ونزيف في شبكة العين.

وأضاف: "عند ملاحظة أي من هذه الأعراض في العين، يجب استشارة الطبيب على الفور لتجنب حدوث مشكلات خطيرة".

كما قدم عدة نصائح للوقاية من مشكلات ارتفاع ضغط الدم، تتضمن:

- ممارسة الرياضة.

- اتباع نظام غذائي صحي.

الحفاظ على وزن صحي.

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