5 علامات تحذرك "سرا" من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

كتب – سيد متولي

غالبًا ما يمر ارتفاع الكوليسترول دون أن يُلاحظ حتى يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، حيث لا تظهر أعراض واضحة عادةً، ومع ذلك، في بعض الأحيان، قد تشير بعض العلامات إلى أن مستوى الكوليسترول لديك أعلى ويحتاج إلى مزيد من البحث.

فيما يلي بعض العلامات التحذيرية التي تشير إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول، بحسب timesofindia.

ضيق التنفس:

يمكن أن يشير ضيق التنفس إلى أن القلب لا يتلقى ما يكفي من الدم الغني بالأكسجين بسبب الشرايين الضيقة من تراكم اللويحات الناتجة عن ارتفاع الكوليسترول.

يمكن أن تؤدي هذه الحالة، المعروفة باسم تصلب الشرايين، إلى مشاكل قلبية وعائية أكثر حدة، إذا كنت تعاني من ضيق تنفس غير مبرر في أي وقت دون ممارسة الرياضة أو حتى أثناء ممارسة تمارين بدنية سهلة نسبيًا أو في حالة الراحة، فقد تكون هذه علامة تحذيرية على أن مستويات الكوليسترول لديك مرتفعة ويجب البحث عن تقييم طبي.

الغثيان:

يمكن أن يكون الغثيان علامة على مشكلات صحية مختلفة، بما في ذلك ارتفاع الكوليسترول.

عندما يتراكم الكوليسترول في الشرايين، فهذا يعني أن تدفق الدم إلى القلب يتأثر وبالتالي يسبب الغثيان أو الانزعاج، غالبًا ما يرتبط هذا العرض بحالات أكثر شدة مثل النوبات القلبية أو الذبحة الصدرية، حيث قد يحدث الغثيان جنبًا إلى جنب مع ألم في الصدر وضيق في التنفس، في هذه الحالة، من المهم استشارة الطبيب عندما تشعر بالغثيان بشكل مستمر وتواجه أيضًا أعراضًا أخرى.

برودة القدمين وخدر الساقين:

يمكن أن تكون برودة القدمين والساقين مؤشرًا على ضعف الدورة الدموية الناجم عن ارتفاع مستويات الكوليسترول، ما يؤدي إلى مرض الشرايين الطرفية في هذه الحالة، يؤدي تراكم اللويحات إلى تضييق الشرايين في الساقين، ما يقلل من تدفق الدم ويسبب أعراضًا مثل البرودة في الأطراف والخدر.

إذا كنت تعاني من مثل هذه الأعراض بشكل متكرر، وخاصة عند القيام بأي نشاط بدني، فاطلب تقييم الطبيب وإجراء اختبار محتمل لمستوى الكوليسترول.

صعوبة التئام قرح القدم:

يعتبر فشل التئام قرح القدم مؤشرًا خطيرًا على وجود مشكلات صحية أساسية مرتبطة بارتفاع نسبة الكوليسترول، غالبًا ما تنتج هذه القرح عن ضعف الدورة الدموية بسبب الشرايين الضيقة الناجمة عن تراكم اللويحات.

إذا كنت تعاني من تقرحات أو قرح مستمرة في قدميك لا تستجيب للعلاج القياسي، فمن الضروري استشارة مقدم الرعاية الصحية لمزيد من التقييم لمستويات الكوليسترول والصحة الوعائية بشكل عام.

إذا كان لديك نسبة عالية من الكوليسترول، فقد تتراكم الرواسب الدهنية بمرور الوقت في الأوعية الدموية.

في النهاية، تنمو هذه الرواسب، ما يجعل من الصعب تدفق كمية كافية من الدم عبر الشرايين.

في بعض الأحيان، تنكسر الانسدادات وتشكل جلطة تسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

يمكن تشخيص هذه التحذيرات مسبقًا، ويمكن للتدخل في الوقت المناسب والسيطرة على مستويات الكوليسترول المرتفعة أن يمنع حدوث مشكلات صحية خطيرة.

المتابعة المنتظمة واختبارات الدم مهمة للمراقبة السليمة لمستويات الكوليسترول.

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