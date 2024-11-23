4 أطعمة سحرية تحمي قلبك وتطيل عمرك

كتبت- نرمين ضيف الله

هل تعلم أن الطعام الذي تتناوله يؤثر بشكل كبير على صحة قلبك؟ قد تفاجئك معرفة أن بعض الأطعمة تساهم في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، بينما البعض الآخر يحمي قلبك ويقويه.

في هذا التقرير، سنكشف لك عن الأسرار الغذائية التي تساعدك على الحفاظ على قلب سليم وقوي، وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

1. التحكم في أحجام الوجبات

لا تقل كمية الطعام التي تتناولها أهمية عن نوعية ما تتناوله من أصناف غذائية، لذا عليك التحكم في أحجام الوجبات.

2- تناول المزيد من الخضروات والفاكهة

الخضراوات والفواكه مصادر جيدة للفيتامينات والمعادن، وتتميز أيضًا بانخفاض سعراتها الحرارية وغناها بالألياف، وتحتوي الخضراوات والفواكه على مواد يمكن أن تساعد في الوقاية من مرض القلب.

3. تناول الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مصادر جيدة للألياف والعناصر المُغذية الأخرى التي تسهم في تنظيم صحة القلب وضغط الدم.

يمكنك زيادة كمية الحبوب الكاملة التي تتناولها عن طريق بدائل بسيطة لمنتجات الحبوب مثل حبوب الإفطار الغنية بالألياف بمقدار 5 جرامات أو أكثر من الألياف في الحصة الغذائية، مثل الأرز البني والشعير، ومعكرونة الحبوب الكاملة، ودقيق الشوفان.

4- الحد من الدهون غير الصحية

عليك التقليل من تناول الدهون المشبعة والدهون المتحولة، فذلك يساعد على خفض مستوى الكوليسترول في دمك والحد من احتمال الإصابة بإحدى حالات القلب المَرضية الشائعة.

أطعمة مفيدة للقلب

مشتقات الحليب قليلة الدسم أو منزوعة الدسم.

السمك.

البيض.

الدواجن منزوعة الجلد.