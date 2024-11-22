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3 أطعمة غنية بفيتامين د لا تتجاهلها

08:00 ص الجمعة 22 نوفمبر 2024

فيتامين د

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فيتامين د، المعروف بفيتامين الشمس، يؤدي دوراً حيوياً في الحفاظ على صحة العظام والأسنان، ودعم الجهاز المناعي.، ولكن هل تعلم أنه يمكنك الحصول على هذا الفيتامين المهم من مصادر غذائية متنوعة؟

إليك 3 أطعمة غنية بفيتامين د لا يجب أن تفوتها، وفقًا اـ healthday

السمك الدهني

الأسماك الدهنية هي من أفضل المصادر الطبيعية لفيتامين د. تحتوي هذه الأسماك على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميغا 3، والتي تقدم العديد من الفوائد الصحية الأخرى.

السلمون

يُعتبر السلمون من أكثر الأسماك غنية بفيتامين د، كما أنه مصدر ممتاز للبروتين والأوميغا

التونة

التونة المعلبة في الزيت هي مصدر جيد لفيتامين د والبروتين.

صفار البيض

على الرغم من أن بياض البيض غني بالبروتين، إلا أن صفار البيض هو الجزء الذي يحتوي على معظم الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين د.

صفار البيض

يعتبر صفار البيض مصدراً جيداً للدهون الصحية وفيتامين د، ولكن يجب تناوله باعتدال بسبب محتواه من الكوليسترول.

الفطر

قد يكون من المفاجئ أن الفطر هو مصدر جيد لفيتامين د، خاصة الفطر الذي يزرع تحت أشعة الشمس فوق البنفسجية.

تحتوي بعض أنواع الفطر، مثل فطر شيتاكي وبوورتوبيلو، على كميات جيدة من فيتامين د عندما تزرع تحت أشعة الشمس.

فيتامين د أطعمة
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