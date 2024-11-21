احذر.. الدوخة المفاجئة علامة على مرض خطير

كتبت- نرمين ضيف الله:

الدوخة هي مصطلح يُستخدم لوصف مجموعة من الأحاسيس، مثل الشعور بالإغماء، الوهن، الضعف، أو اختلال التوازن.

وتسمى الدوخة التي تُسبب شعورًا زائفًا بأنك أو ما يحيط بك يدور أو يتحرك بـ"الدوار"، وفقًا لما ذكرته "مايو كلينك" المعني بالصحة.

الأعراض

ويصف الأشخاص المصابون بالدوار حالتهم بمجموعة من الأحاسيس، مثل:

الشعور الزائف بالحركة أو الدوران.

الإصابة بالصداع مع الدوار أو الشعور بالإعياء.

عدم الثبات أو فقدان التوازن.

الشعور كأنك عائم أو مشوش الذهن، أو شعور بثقل الرأس.

متى يجب زيارة الطبيب؟

يمكنك زيارة الطبيب إذا شعرتَ بأي دوخة أو دوار متكرر، مفاجئ، شديد، أو طويل الأمد، أو من دون سبب واضح.

كما يجب عليك التوجه إلى الرعاية الطبية الطارئة إذا شعرتَ بدوخة أو دوار مفاجئ أو شديد، مصحوبًا بأي مما يلي:

صداع شديد مفاجئ.

ألم في الصدر.

صعوبة في التنفس.

خدر أو ضعف في الذراعين أو الساقين.

إغماء.

ازدواجية الرؤية.

تسارع ضربات القلب أو عدم انتظامها.

قيء مستمر.

وترجع الدوخة المفاجئة لعدة أسباب، من بينها:

مشاكل الأذن الداخلية التي تسبب الدوخة.

الشقيقة (الصداع النصفي).

التهاب العصب الدهليزي.

لكن الدوخة المفاجئة قد تكون أيضًا دليلًا على مشكلات الدورة الدموية، وهي مشكلة خطيرة تحتاج إلى الاهتمام الفوري.

مشاكل الدورة الدموية

تشعر بالدوار أو الإغماء أو عدم التوازن إذا كان قلبك لا يضخ كمية كافية من الدم إلى المخ.

من الأسباب المحتملة لذلك:

انخفاض ضغط الدم:

يمكن أن يؤدي الانخفاض الحاد في ضغط الدم الانقباضي (الرقم الأعلى في قراءة ضغط الدم) إلى الشعور بالدوار لفترة قصيرة أو الإغماء، ويحدث ذلك بعد القيام من وضع الاستلقاء أو الوقوف بسرعة، وتُسمى هذه الحالة "نقص ضغط الدم الانتصابي".

ضعف الدورة الدموية

مرض الأوعية الدموية الصغيرة هو حالة تسبب عدم قدرة جدران الشرايين الصغيرة على العمل بشكل سليم، ما يقلل من تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى القلب، ذلك يمكن أن يؤدي إلى حدوث ألم في الصدر (الذبحة الصدرية)، ضيق في التنفس، ومؤشرات أخرى على أمراض قلبية.

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