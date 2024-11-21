نظام غذائي يخفض ضغط الدم وينقص الوزن- تعرف عليه

اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يسهم بشكل كبير في خفض ضغط الدم المرتفع، خاصة إذا تضمن اللحوم الخالية من الدهون.

وقد يساعد اتباع نظام غذائي صحي وتناول بعض الأدوية على التحكم في ضغط الدم، ومن بين هذه التعديلات يأتي نظام "DASH" الغذائي كأحد الحلول المثبتة علميا في هذا المجال، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ويتضمن هذا النظام الغذائي تناول الخضراوات والفواكه واللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم وتقليل كمية الملح في النظام الغذائي.

كما أن النظام الغذائي "DASH" يمكن أن يسهم في تقليل ضغط الدم الانقباضي بنحو 6 إلى 11 ملم زئبقي.

ويركز نظام "DASH" على تناول مجموعة واسعة من الأطعمة الصحية التي تسهم في خفض ضغط الدم، وتشمل الإرشادات الغذائية الموصى بها ما يلي:

- الخضراوات: حوالي 5 حصص يوميا.

- الفواكه: حوالي 5 حصص يوميا.

- الكربوهيدرات: حوالي 7 حصص يوميا.

- منتجات الألبان قليلة الدسم: حصتين يوميا.

- اللحوم الخالية من الدهون: حصتين أو أقل يوميا.

- المكسرات والبذور: يمكن تناولها من مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا.

وقد يسهم نظام "DASH" في خفض ضغط الدم فقط وتقليل مستويات الجلوكوز في الدم والدهون الثلاثية والكوليسترول الضار وتعزيز مقاومة الأنسولين وتقليل مخاطر السمنة والأمراض القلبية.

ويشدد الخبراء على أن النجاح في اتباع نظام "DASH" يتطلب تغييرات شاملة في نمط الحياة، بما في ذلك الإقلاع عن التدخين والحد من استهلاك الكحول وزيادة النشاط البدني.

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