5 علامات تتطلب العناية بالقلب

كشفت طبيبة القلب الدكتورة ريتا ميتروفانوفا إلى 5 علامات تدل على أن القلب يتطلب عناية فورية، وتشمل العلامات:

ضيق التنفس وألم في الصدر:

قد يشير ضيق التنفس أثناء أو بعد النشاط البدني أو الراحة إلى عدم كفاية إمداد عضلة القلب بالأكسجين، أما الشعور بالضغط أو الألم في الصدر قد يدل على الذبحة الصدرية واحتشاء عضلة القلب، وفقا لصحيفة "فيستي. رو".

ارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني:

ارتفاع مستوى ضغط الدم يؤثر بشكل خطير على الأوعية الدموية والقلب، ما يؤدي إلى الإصابة بالجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب.

الوزن الزائد:

قد تسبب السمنة وتراكم الدهون في منطقة البطن بأمراض القلب والأوعية الدموية واضطراب عملية التمثيل الغذائي والإصابة بتصلب الشرايين ومقاومة الأنسولين.

اضطراب ضربات القلب وارتفاع الكوليسترول:

العديد من حالات عدم انتظام ضربات القلب قد تتطلب عناية سريعة بسبب تصلب الشرايين.

بالإضافة إلى ذلك، يسهم ارتفاع مستوى الكوليسترول في تكوين لويحات تصلب الشرايين على جدران الشرايين، ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة في القلب والأوعية الدموية.

الإجهاد المفرط:

الإجهاد المزمن يسبب تغيرات في عملية التمثيل الغذائي، وارتفاع مستوى ضغط الدم وتآكل الأوعية الدموية والجلطات الدموية والجلطة الدماغية أو احتشاء عضلة القلب.

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