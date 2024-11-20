لماذا يُقدم الحمام في ليلة الزفاف؟.. اعرف السر وراء ذلك

كتبت - أسماء العمدة

الحمام ليس مجرد وجبة شهية، بل هو طعام ذو قيمة غذائية عالية وتراث ثقافي متجذر في تقاليد العديد من الشعوب، خاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وارتبط تقديم الحمام في ليلة الزفاف بمفاهيم متعددة، بعضها رمزي والبعض الآخر عملي، فما السر وراء هذا التقليد؟

تقاليد ورمزية الحمام في ليلة الزفاف

ذكر الدكتور أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، أن تناول الحمام في ليلة الزفاف له أصول ثقافية تعود لعدة قرون.

رمز الخصوبة

وأوضح "صلاح" لـ"مصراوي" أنّ الحمام معروف بقدرته على التكاثر السريع، لذا كان الأجداد يعتقدون أن تناوله يعزز الخصوبة ويجلب حياة زوجية سعيدة ومليئة بالأطفال.

وجبة فاخرة

وأشار إلى أنه في الماضي، كانت الأطعمة الغنية مثل الحمام تُعتبر رمزًا للتكريم والاحتفاء، إذ كانت تقدم في المناسبات الخاصة بسبب ندرتها وارتفاع تكلفتها.

الصحة الجنسية

وأوضح أنّ بعض المجتمعات ترى أن الحمام مفيد للصحة الجنسية، لذلك يقدَّم كوجبة في ليلة الزفاف لزيادة الحيوية والنشاط.

فوائد الحمام الغذائية

وبيّن أنه بالإضافة إلى رمزيته الثقافية، يتميز الحمام بقيمته الغذائية العالية التي تجعل منه خيارًا صحيًا:

غني بالبروتين

وقال إنّ يحتوي 100 جرام من لحم الحمام على حوالي 18 جرامًا من البروتين، ما يساهم في بناء العضلات وإصلاح الأنسجة، بالإضافة إلى الفوائد التالية:

مصدر للفيتامينات والمعادن

- فيتامينات A وB وC: تعزز مناعة الجسم وتغذي البشرة.

- الزنك: ينظم مستويات السكر في الدم ويحمي من الإصابة بمرض السكري.

- الكالسيوم: يقوي العظام ويمنع الإصابة بهشاشتها مع التقدم في العمر.

يعزز المناعة

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أن الحمام غني بالمغذيات التي تحفز إنتاج كريات الدم البيضاء، ما يقوي جهاز المناعة ويحمي الجسم من الأمراض.

هل تناول الحمام مناسب في ليلة الزفاف؟

واختتم "صلاح" بالإشارة إلى أنه على الرغم من فوائده الصحية، يجب تناوله بحذر في ليلة الزفاف، خاصة أنه يحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون قد تسبب الخمول والنعاس، لذا ينصح بالتوازن في الكمية وعدم الإفراط.

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