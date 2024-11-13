احذر.. صوت الزغطة قد يكون إنذارا صحيا خطيرا في هذه الحالة

كتبت- آلاء نبيل:

الزغطة هي انقباض مفاجئ وغير إرادي للحجاب الحاجز، العضلة التي تفصل بين الصدر والبطن، ما يؤدي إلى إغلاق الحنجرة وإنتاج صوت مميز، وعادةً ما تكون الزغطة حالة مؤقتة وغير ضارة، ولكن في بعض الحالات قد تشير إلى وجود مشكلة صحية أكثر خطورة.

وبحسب ما ذكره موقعي WebMD وMayo Clinic، إليك الأوقات التي تكون فيها الزغطة علامة على مشكلة صحية خطيرة.

عادات تسبب الزغطة

1. سرعة تناول الطعام.

2. تناول المشروبات الغازية.

3. ابتلاع الهواء.

4. التدخين.

5. تناول المشروبات الكحولية.

أسباب طبية للزغطة

- المعاناة من ارتجاع المريء.

- الإصابة بقرحة المعدة.

- التهاب البنكرياس.

- أثر جانبي لبعض الأدوية.

متى تكون الزغطة علامة على مرض خطير؟

عادةً لا تثير الزغطة قلق الأشخاص لعدم استمرارها لفترة طويلة، ولكن في حال استمرت لفترة زمنية طويلة أو تكررت بشكل قريب، يجب أن تكون مصدر قلق، ومن المشكلات الخطيرة التي يمكن أن تشير إليها:

1. في بعض الحالات النادرة، قد تكون الزغطة المستمرة علامة على وجود ورم في الرئة أو المعدة أو الجهاز العصبي المركزي.

2. الإصابة باضطرابات الجهاز العصبي، مثل التصلب الجانبي الضموري أو السكتة الدماغية.

3. ظهور مشكلة صحية في القلب، مثل النوبة القلبية أو قصور عضلة القلب.

4. الإصابة بالتهاب السحايا، وهو التهاب الأغشية التي تغطي الدماغ والحبل الشوكي.

5. المعاناة من الالتهابات مثل التهاب الرئة أو التهاب الحلق.

أعراض تستدعي سرعة التوجه إلى الطبيب

- فقدان الوزن غير المبرر.

- صعوبة في البلع.

- الشعور بآلام في الصدر أو البطن.

- ضيق في التنفس.

- سعال مزمن.

- الإصابة بالحمى.

يجب التركيز إذا كانت الزغطة لديك مستمرة لأكثر من يومين أو إذا كانت مصحوبة بأي من الأعراض المذكورة أعلاه، ومن المهم استشارة الطبيب لتحديد السبب وتلقي العلاج المناسب.





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