مكون في مشروبات الطاقة قد يدمر قلبك

أثارت دراسة صينية جديدة تساؤلات حول فوائد حمض التورين، المكون الشائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية.

ووفقا لما جاء في صحيفة "ستادي فايندز"، أظهرت الدراسة أن حمض التورين، الذي كان يعتقد أنه يحمي القلب، قد يكون له تأثير عكسي على صحة القلب، خاصة لدى مرضى القلب.

نوبات قلبية حادة

والمثير للاهتمام أنهم وجدوا أن المرضى الذين يعانون من نوبات قلبية حادة لديهم مستويات أعلى بكثير من التورين في دمائهم مقارنة مع الأصحاء، أو الذين يعانون من حالات قلبية مستقرة.

ولفهم الارتباط، لجأ الباحثون إلى فئران معملية معدلة وراثياً لتطوير تصلب الشرايين، بخلق ظروف تساع تكوين اللويحات في شرايين الفئران، ثم عالجوا بعضها بالتورين لمدة 4 أيام.

وكانت النتائج مفاجئة، إذ علاج التورين من حجم اللويحات الشريانية، لكنه قلل أيضاً استقرارها.

كما أظهرت اللويحات المعالجة انخفاض محتوى الكولاجين، وخلايا العضلات الملساء الأقل، وهما مكونان أساسيان يساعدان في الحفاظ على استقرار اللويحات، وتقليل احتمال تمزقها.

التورين والكولاجين

وكشفت الدراسة أن التورين يزيد إنتاج بعض الإنزيمات التي تكسر الكولاجين في جدران الأوعية الدموية. ويساعد هذا الاكتشاف في تفسير سبب انخفاض استقرار اللويحات، ما يجعلها أكثر تهديداً بنوبات قلبية.

وتطرح هذه النتائج أسئلة عن الاستخدام واسع النطاق للتورين في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية. فف الوقت الذي اقترحت فيه دراسات سابقة أن مكملات التورين طويلة الأمد قد تساعد في منع تصلب الشرايين بخفض مستويات الكوليسترول، فإن هذا البحث الجديد يشير أن التعرض قصير الأمد قد تكون له تأثيرات مختلفة، وربما ضارة.

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