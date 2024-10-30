احذر تناول القهوة على الريق قد يؤدي إلى هذا المرض

شرب فنجان قهوة ساخن في الصباح هو عادة اعتاد عليها الكثيرون لبدء يومهم بنشاط وحيوية، لكن هل هذه العادة صحية؟ وما هي الآثار الإيجابية والسلبية لشرب القهوة صباحاً؟

- زيادة الحموضة

أحمد صلاح يقول، قد يؤدي شرب القهوة على معدة فارغة إلى زيادة حموضة المعدة، مما قد يسبب حرقة المعدة أو القولون العصبي لدى بعض الأشخاص.

- اضطرابات النوم

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، شرب القهوة قبل النوم بفترة قصيرة قد يؤدي إلى صعوبة في النوم، خاصة إذا كنت حساسًا للكافيين.

- القلق والتوتر

وتابع من خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، قد يزيد الكافيين من الشعور بالقلق والتوتر، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من هذه المشاكل بالفعل.

-ارتفاع ضغط الدم

قد يزيد الكافيين من ضغط الدم بشكل مؤقت، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

نصائح طبية مهمة

شرب القهوة بعد تناول وجبة خفيفة

يمكن أن يساعد تناول وجبة خفيفة قبل شرب القهوة في تقليل الآثار الجانبية المحتملة.

اختيار بدائل أقل حمضية

إذا كنت تعاني من حرقة المعدة، يمكنك تجربة أنواع القهوة أقل حمضية أو إضافة الحليب إليها.

الانتباه لكمية الكافيين

حاول تقليل كمية الكافيين التي تتناولها، خاصة في ساعات المساء.

لا تتردد في استشارة طبيبك إذا كان لديك أي مخاوف بشأن تأثير القهوة على صحتك.

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