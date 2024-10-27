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علامات تظهر على الوجه تكشف ارتفاع الكوليسترول في الدم

02:10 م الأحد 27 أكتوبر 2024

تعبيرية

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كتبت- نرمين ضيف الله:

نادرًا ما يتسبب ارتفاع الكوليسترول في ظهور أعراض واضحة في البداية، لكن هناك بعض العلامات التي تظهر على أجزاء من الجسم، مثل الوجه، والتي قد تشير إلى وجود مشكلات صحية، حسبما ذكر الدكتور إبراهيم سعيد جمعة، أخصائي الباطنة وسوء التغذية.

وأضاف "جمعة" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن بعض العلامات التي قد تشير إلى ارتفاع الكوليسترول، الملقب بـ"القاتل الصامت"، تشمل ما يلي:

- بقع صفراء على الجفون.

- ظهور خط أبيض رفيع حول القرنية.

- وجود زوائد دهنية تحت الجلد.

وأكد أن هذه العلامات ليست بالضرورة دليلًا قاطعًا على ارتفاع الكوليسترول الضار، إذ يمكن أن تنتج عن أسباب أخرى، لذا إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، يجب استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على التشخيص الصحيح.

وأشار إلى أن الكوليسترول يطلق عليه "القاتل الصامت" لأنه يمكن أن يرتفع في الدم دون أن يسبب أي أعراض ملحوظة لعدة سنوات، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وتصلب الشرايين.

وكشف عدة طرق للوقاية من ارتفاع الكوليسترول، وتشمل:

- اتباع نظام غذائي صحي قليل الدهون المشبعة.

- تناول الأطعمة الغنية بالألياف.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- الحفاظ على وزن صحي.

الابتعاد عن التدخين.

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