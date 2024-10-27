كوب واحد من هذا المشروب يحسن صحة القلب والعقل.. لن تتخيل تأثيره

كتبت- نرمين ضيف الله:

القرفة من التوابل التي تحمل فوائد صحية قوية، فهي ليست مجرد إضافة للمشروبات والأطعمة في حياتنا اليومية، بل تعتبر كنزًا مفيدًا لصحة الجسم، وخاصة القلب والعقل.

وتعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيسة قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ تناول كوب من مشروب القرفة الساخن يحسن صحة القلب والشرايين، إذ تحتوي القرفة على مضادات أكسدة تحمي الجسم من الأمراض المزمنة.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أنّ القرفة غنية بمضادات الالتهابات ومضادات الأكسدة، التي تحمي الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

وأشارت إلى أن تناول كوب ساخن من القرفة يوميًا يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، ويحسن من صحة الجهاز الهضمي ويقلل الأعراض المزعجة مثل الانتفاخ والغازات الصباحية.

وذكرت الدكتورة نهلة عدة فوائد أخرى لتناول كوب من القرفة الساخنة، منها:

تعزيز صحة الدماغ.

تقليل التهابات العظام.

تخفيف تشنجات البطن.

تقليل ألم المغص الناتج عن الدورة الشهرية.

حماية الأوعية الدموية.

تحسين الذاكرة والتركيز.

الحد من خطر الإصابة بالأمراض العصبية.