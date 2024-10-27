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اختبار بسيط في المنزل يكشف قوة جسمك

10:00 ص الأحد 27 أكتوبر 2024

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القدرة على الوقوف والتوازن على ساق واحدة تعتبر مؤشرا مهما لقوة العظام والعضلات والأعصاب.

ويزيد ضعف العظام والعضلات من مخاطر المشكلات الصحية، حيث يقلل من قدرة الجسم على مواجهة الضغوط والتعافي من السقوط والأمراض

وكشفت دراسة أجراها باحثون بريطانيون وشملت 40 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 50 و80 عاما أن متوسط قدرة الشخص البالغ من العمر 50 عاما على التوازن على ساق واحدة تصل إلى 9 ثوان، بينما يحقق نظيره البالغ من العمر 80 عاما 3 ثوان فقط.

ويتطلب التوازن تنسيقا معقدا بين عدة عوامل، منها الأذن الداخلية التي تتحكم في التوازن والإشارات البصرية من العينين والتنسيق بين العضلات في الساقين والجذع.

وشملت الاختبارات قياس قوة القبضة وسرعة المشي، بالإضافة إلى اختبارات التوازن، وكشفت النتائج أن الوقوف على ساق واحدة هو المؤشر الأكثر تأثرا بالتقدم في العمر، حيث ينخفض بمعدل 2.2 ثانية مع كل عقد.

وعلى سبيل المثال، إذا كان الشخص البالغ من العمر 50 عاما يستطيع التوازن لمدة 15 ثانية، فإن شخصا يبلغ من العمر 60 عاما سيكون قادرا على التوازن لمدة 12.8 ثانية.

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