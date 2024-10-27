9 أخطاء شائعة في تربية الأطفال حديثي الولادة- احذريها

تتطلب تربية الأطفال حديثي الولادة اتباع العديد من الأساسيات المهمة، ولكن قد يرتكب معظم الأباء والأمهات بعض الأخطاء خلال هذه الفترة، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

- اتباع الآخرين دون فهم

لا يجب اتباع الآخرين أثناء تربية الأطفال حديثي الولادة، لأنه لا يوجد مقياس معين يناسب الجميع.

- تدفئة الطفل المبالغ بها

مع اقتراب فصل الشتاء، ينبغي توخي الحذر من لف الطفل بالكثير من البطانيات، لأن الحرارة الزائدة قد تؤدي إلى احتمالية الإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS).

- المبالغة في إلباس الطفل

عند الخروج، لا تبالغي في إلباس الطفل الكثير من الطبقات، ويجب دائما إزالة طبقة واحدة عند وضع الطفل في حاملة الأطفال.

- التدخين

يجب عدم لمس الطفل بعد التدخين وغسل اليدين وتغيير الملابس قبل التعامل معه.

- اختيار الحليب فقط

يمكن استخدام حليب البقر في الطهي من عمر 6 أشهر، لكن تجنب تقديمه كمشروب رئيسي حتى يبلغ الطفل 12 شهرا.

- مرافقة الحيوانات الأليفة

يجب عدم ترك الأطفال حديثي الولادة بمفردهم مع الحيوانات الأليفة أو في الحمام.

- تجاهل صحة الأمعاء

تعتبر صحة أمعاء الطفل حديث الولادة أمرا بالغ الأهمية لنموه، حيث تؤثر ميكروبات الأمعاء بشكل كبير على جهاز المناعة ونمو الدماغ.

- أخذ قيلولة أثناء الرضاعة

يجب الابتعاد عن النوم أثناء الرضاعة على أسطح غير آمنة، ومن المهم الحفاظ على وعيك لتجنب أي مخاطر.

- تجاهل الألم

عند الشعور بأي ألم أثناء الرضاعة، فمن الضروري عدم تجاهله. تحتاجين إلى الدعم المناسب من مستشارة الرضاعة للتأكد من أن كل شيء يسير بشكل صحيح.

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