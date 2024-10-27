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مشروب طبيعي يعزز صحة الكبد والبشرة.. تناوله

12:02 م الأحد 27 أكتوبر 2024

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كشفت جينيفر تيمبل خبيرة التغذية أن عشبة الخرفيش أو شوك الحليب يمكن أن تسهم في دعم صحة الكبد ونضارة البشرة.

وقالت خبيرة التغذية: "تناول كوب واحد من هذا الشاي يوميا لمدة أسبوع، قد يسهم في تطهير الكبد وزيادة مستويات الطاقة وإزالة السموم في الجسم"، وفق ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وتابعت جينيفر: "يمكن استخدام البذور الكاملة من العشبة أو طحنها، وأنا أفضل طحنها مسبقا لتقليل مدة النقع لأنها صلبة".

وأضافت: "لتحضير الوصفة قم بغلي كوب من الماء وأضف ملعقة صغيرة من البذور المطحونة أو الكاملة ثم نقع المزيج لمدة 10 دقائق على الأقل، وقد تلاحظ بعد أسبوع أن بشرتك أصبحت أكثر توهجا وصحة".

وتعرف عشبة "شوك الحليب" بتأثيراتها المدهشة في حماية الكبد، لذا يستخدمها الأشخاص الذين يعانون من تلف الكبد بسبب أمراض، مثل الكبد الكحولي والكبد الدهني غير الكحولي والتهاب الكبد.

وتشير دراسة، أجريت في عام 2021، إلى تحسن في وظائف الكبد لدى الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي الذين تناولوا مكملات "شوك الحليب"، ما يدل على إمكانية تقليل الالتهاب وتلف الكبد.

لكن، يُنصح باستشارة الطبيب المختص قبل تطبيق أي نصيحة تتعلق بالصحة.

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