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ما أعراض نقص الصوديوم في الدم؟

01:02 ص الأحد 27 أكتوبر 2024

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كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من معهد كارولينسكا السويدي أن نقص صوديوم الدم الشديد هو اختلال خطير في توازن الكهارل قد يزيد في الأيام الحارة مقارنة بالأيام الباردة.

ووجدت الدراسة أن النساء وكبار السن معرضون بشكل خاص لهذه المشكلة، ولاحظ الباحثون أن خطر الإصابة بنقص صوديوم الدم الشديد زاد بأكثر من 10 أضعاف أثناء الحر لدى الذين يبلغون 80 عاما أو أكثر، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

الأعراض:

يحدث نقص صوديوم الدم عندما تنخفض مستوياته في الدم، ما قد يؤدي إلى الغثيان، أو الدوخة أو تقلصات العضلات، أو الغيبوبة.

وتحتاج الأجسام إلى الصوديوم للحفاظ على ضغط الدم الطبيعي، ودعم وظائف الأعصاب، والعضلات، وتنظيم توازن السوائل في الخلايا وحولها.

ووجد الباحثون أن النقص يزيد بشكل حاد عندما تكون درجات حرارة أعلى من 20 مئوية.

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