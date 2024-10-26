يمكنك شمها.. رائحة تكشف الإصابة بالسرطان

كتبت - آلاء نبيل:

عادةً ما يعتقد الأشخاص أن الرائحة الكريهة في الفم علامة على عدم الاهتمام بنظافة الفم، ويجهل البعض أنها قد تشير إلى خطر الإصابة بالسرطان.

وبحسب ما ذكره موقعي WebMD وCancer، إليك علاقة رائحة الفم الكريهة بالإصابة بالسرطان.

على الرغم من أن رائحة الفم الكريهة ليست علامة مؤكدة على الإصابة بالسرطان، إلا أنها قد تكون أحد الأعراض المصاحبة لبعض أنواع السرطان، خاصةً تلك التي تصيب منطقة الرأس والرقبة. ومن أبرزها ما يلي:

1. سرطان الفم: يشمل سرطان الشفتين واللثة واللسان وأرضية الفم. وعادةً ما يكون من الأعراض الأساسية للإصابة بهم ظهور رائحة كريهة في الفم نتيجة لتراكم البكتيريا وتحلل الأنسجة.

2. سرطان الحلق: يشمل سرطان الحنجرة والبلعوم، وغالبًا ما تؤدي هذه الأورام إلى صعوبة في البلع وتراكم المخاط، مما يسبب رائحة كريهة في الفم.

3. سرطان الرئة: في المراحل المتقدمة من سرطان الرئة، قد تسبب الأورام انسدادًا في الشعب الهوائية، مما يؤدي إلى تراكم الإفرازات وظهور رائحة كريهة في الفم.

أسباب أخرى لرائحة الفم الكريهة

- عدم الاهتمام بنظافة الفم، من خلال تجنب غسل الأسنان واللسان بانتظام.

- تراكم بقايا الطعام في اللثة وبين الأسنان.

- الإصابة بأمراض اللثة، ومن أبرزها التهاب اللثة.

- الإصابة بتسوس الأسنان.

- المعاناة من جفاف الفم، مما يزيد من نمو البكتيريا التي تسبب رائحة كريهة.

- الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي العلوي، مثل التهاب الجيوب الأنفية أو التهاب الحلق.

- المعاناة من عسر الهضم، مثل ارتجاع المريء.

متى يجب استشارة الطبيب؟

في حالة المعاناة من رائحة الفم الكريهة بشكل مستمر وعدم الاستجابة للعلاجات، يكون من الضروري استشارة الطبيب لإجراء فحص شامل لتحديد سبب الرائحة، وتقديم العلاج المناسب في أسرع وقت.

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