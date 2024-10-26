هذا ما يحدث للسكر في الدم والكبد عند تناول الشاي

كتب - سيد متولي

يمكن لبعض أنواع الشاي أن تساعد على ضبط نسبة السكر في الدم، عند تناولها باعتدال.

وبحسب موقع تايمز ناو، يمكن للشاي الأخضر أو الأسود، أن يساعد على ضبط نسبة السكر في الدم حال تناوله باعتدال، إذ يحفز كلا النوعين من الشاي جسمك على تقليل مستويات السكر في الدم.

وبحسب خبراء الصحة، فإن مادة البوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر أو الأسود تساعد على تحفيز خلايا L لإنتاج المزيد من GLP1، وهو الهرمون الموجود في أدوية التخسيس، كما أنه يجعل GLP1 الذي ينتجه جسمك يدوم لفترة أطول، لذلك تحصل على المزيد من GLP1 لفترة أطول.

ويلعب هذا الهرمون المعروف أيضا باسم ببتيد الجلوكاجون-1 دورا مهما في التحكم في مستويات السكر في الدم عن طريق جعل الجسم يفرز المزيد من الأنسولين، وإبطاء عملية الهضم وتقليل إنتاج السكر في الكبد.

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