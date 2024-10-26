احذر تسخين الدجاج في الميكروويف لهذا السبب

كتبت- شيماء مرسي

تعتمد الكثير من النساء على الميكروويف لتسخين الطعام بسرعة، ولكن ما لا يعرفه كثيرون أنه قد يكون ضار إذا تم تسخين بعض الأطعمة به.

وكشف موقع "mashed" عن خطورة تسخين الدجاج في الميكروويف.

تسخين الدجاج في الميكروويف مرة أخرى يسبب نمو البكتيريا مثل السالمونيلا بسرعة، ما يؤدي إلى الإصابة بالتسمم الغذائي.

كما أنه قد يجعل قوامه "إسفنجي" ومذاقه سيء للغاية، ويمكن أن يتسبب في انفجار الجهاز.

كما أن وضع الدجاج في الفرن لتسخينه بسرعة، يحول البروتين الموجود في الدجاج إلى مادة سامة، ما يؤدي إلى تكوين الغازات في المعدة وبالتالي الإصابة باضطراب المعدة.

الأطعمة الأخرى التي لا يجب وضعها في الميكروويف:

-البيض.

-الأرز.

-البطاطا.

-المأكولات البحرية.

-المشروم.

-الكرفس.

-البطاطس.

-البنجر.

-السبانخ.

اقرأ أيضا:

احذر هذه العلامة على أظافرك.. قد تكون مرض خطير

حسام موافي يحذر من علامة تدل على مرض يصيب البنكرياس

احذروا الثقة الزائدة.. 4 أبراج تواجه خيانات قوية في العمل ومع الشريك

نزاعات وخسارة .. تحذير لـ 3 أبراج في بداية شهر نوفمبر

هل الزواج في المنام يدل على شر قادم؟.. اعرف التفسير الصحيح