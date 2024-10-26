prostestcancer

إعلان

احذر تسخين الدجاج في الميكروويف لهذا السبب

10:00 م السبت 26 أكتوبر 2024

صورة تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي

تعتمد الكثير من النساء على الميكروويف لتسخين الطعام بسرعة، ولكن ما لا يعرفه كثيرون أنه قد يكون ضار إذا تم تسخين بعض الأطعمة به.

وكشف موقع "mashed" عن خطورة تسخين الدجاج في الميكروويف.

تسخين الدجاج في الميكروويف مرة أخرى يسبب نمو البكتيريا مثل السالمونيلا بسرعة، ما يؤدي إلى الإصابة بالتسمم الغذائي.

كما أنه قد يجعل قوامه "إسفنجي" ومذاقه سيء للغاية، ويمكن أن يتسبب في انفجار الجهاز.

كما أن وضع الدجاج في الفرن لتسخينه بسرعة، يحول البروتين الموجود في الدجاج إلى مادة سامة، ما يؤدي إلى تكوين الغازات في المعدة وبالتالي الإصابة باضطراب المعدة.

الأطعمة الأخرى التي لا يجب وضعها في الميكروويف:

-البيض.

-الأرز.

-البطاطا.

-المأكولات البحرية.

-المشروم.

-الكرفس.

-البطاطس.

-البنجر.

-السبانخ.

اقرأ أيضا:

احذر هذه العلامة على أظافرك.. قد تكون مرض خطير

حسام موافي يحذر من علامة تدل على مرض يصيب البنكرياس

احذروا الثقة الزائدة.. 4 أبراج تواجه خيانات قوية في العمل ومع الشريك

نزاعات وخسارة .. تحذير لـ 3 أبراج في بداية شهر نوفمبر

هل الزواج في المنام يدل على شر قادم؟.. اعرف التفسير الصحيح

تسخين الدجاج في الميكروويف خطورة تسخين الدجاج في الميكروويف التسمم الغذائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
احذروا.. 3 مشروبات تضر بالسكر وتدمر كبدك

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)