موجودة في مطبخك.. 6 أطعمة تساعد على خفض ضغط الدم

كتبت- شيماء مرسي

ارتفاع ضغط الدم قد يسبب الإصابة بالكثير من المشكلات الصحية الخطيرة، ولحسن الحظ يوجد أطعمة قد تخفض مستوياته، وفق ما جاء في موقع"Medicalnewstoday".

التوت

الصبغات الموجودة في التوت الأزرق والأسود تحتوي على مادة "الأنثوسيانين"، ما يسهم في تقوية الأوعية الدموية وتوسيع جدران الشرايين وخفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب.

الموز

يحتوي الموز على البوتاسيوم، الذي يمكن أن يسهم في خفض ضغط الدم ويقلل من آثار الصوديوم ويخفف التوتر في جدران الأوعية الدموية.

البنجر

قد يؤدي شرب عصير البنجر إلى خفض ضغط الدم على المدى الطويل، وذلك لاحتوائه على النترات الغذائية.

الشوكولاتة الداكنة

يحتوي الكاكاو وهو أحد مكونات الشوكولاتة الداكنة على مركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة، وقد تساعد مركبات الفلافونويد في تقليل ضغط الدم.

الكيوي

قد يسهم في تقليل ضغط الدم الانقباضي، وذلك بفضل احتوائه على فيتامين سي.

الثوم

يحتوي على مركب الأليسين، ما يسهم في خفض ضغط الدم والكوليسترول ومنع تصلب الشرايين.

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