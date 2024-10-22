تناول فص من الثوم يوميا وهذا ما يحدث لقلبك وكليتك

كتبت- نرمين ضيف الله

تناول فص من الثوم يوميا يمكن أن يحدث تغير كبير على صحة جسمك، خاصة القلب والكلى، لأنه من التوابل التي تحمل بداخلها كنز من الفوائد الصحية.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة إن الثوم يحتوي على مركبات تساعد على توسيع الأوعية الدموية، مما يقلل من الضغط على القلب.

وأضافت في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن الثوم يحتوي على مركبات تساهم في خفض الكوليسترول الضار مما تقلل خطر تصلب الشرايين.

وأكدت على أن الثوم يساهم في منع تجلط الدم، مما يقلل من خطر الجلطات الدموية التي تؤدي إلى السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

كيف يحمي الثوم الكلى؟

يساعد الثوم على تنظيم ضغط الدم، وهو عامل حماية مهم للكلى، كما تساعد مضادات الالتهابات التي يحتوي عليها الثوم في حماية الكلى، لأنه أيضًا غني بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الكلى من التلف.

فوائد أخرى لتناول فص من الثوم يوميا:

تقوية جهاز المناعة.

مضاد للبكتريا والالتهابات.

مضاد للسرطان.

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