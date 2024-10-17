عدو خفي.. مشروب يدمر القولون ويرفع السكر والضغط

كتبت- أسماء مرسي:

مشروبات الطاقة من المشروبات الشائعة التي يحب الكثيرون تناولها يوميا، لكن كيف تؤثر على مستويات السكر والضغط والقلولون؟

تأثير مشروبات الطاقة على مستويات السكر

تحتوي مشروبات الطاقة على كميات كبيرة من السكر، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، ثم انخفاض حاد، هذا التقلب في مستويات السكر يُزيد خطر إصابتك بالتعب والاكتئاب، ومرض السكري، وفقا لموقع "healthline" و"verywellhealth".

تأثير مشروبات الطاقة على ضغط الدم



الكافيين الموجود في مشروبات الطاقة يزيد من ضغط الدم مؤقتا، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من ارتفاع ضغط الدم.

صحة الجهاز الهضمي



يتسبب هذا المشروب تهيج في المعدة والأمعاء، ما يؤدي إلى عسر الهضم، الإسهال، أو الإمساك، كما أنها تزيد من أعراض القولون العصبي لدى بعض الأشخاص.

أضرار أخرى لمشروبات الطاقة



الأرق.

اضطرابات النوم.

زيادة الوزن.

أمراض القلب.

القلق والتوتر.

زيادة خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تسوس الأسنان.

اقرأ أيضا:

مشروب ساخن يخفض مستويات السكر في الدم فور تناوله

هذا ما يحدث لجسمك بعد تناول مشروبات الطاقة.. مفاجأة

لسبب صادم.. ابنة تقتل والديها وتعيش مع جثتيهما لمدة 4 سنوات

خسارة مهنية وتعثرات مالية.. أبراج عليها الحذر والاستعداد في بداية 2025

لم تشاهدها من قبل.. 20 صورة لأغرب 5 حيوانات في العالم