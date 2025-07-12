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لماذا اختارت نادية الجندي اللون الأبيض في أحدث إطلالاتها؟

07:38 م السبت 12 يوليه 2025
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كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة نادية الجندي بإطلالة صيفية شبابية، وذلك خلال عدة صور جديدة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

فستان أبيض بتطريزات ذهبية

اختارت نادية الجندي فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الأبيض، تميز بأكمامه الطويلة والمنفوشة قليلا، وزين بتطريزات ذهبية ناعمة عند منطقة الصدر، ما أضفى لمسة من الرقي على التصميم.

مكياج ناعم وشعر منسدل

أكملت إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها منسدلا على كتفيها، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود.

إكسسوارات تزيد الإطلالة أناقة

لإضفاء لمسة من الأناقة والجاذبية، نسقت نادية مع فستانها قبعة أنيقة باللون البيج الفاتح ونظارة شمسية عصرية، كما اختارت حذاء رياضيا بلون فاتح، تناسب تماما مع الطابع الكاجوال الأنيق للإطلالة.

سر تألق اللون الأبيض في الصيف

وفقا لموقع "Make Your Image"، يعكس اللون الأبيض الضوء، ما يعزز إشراقة البشرة الطبيعية ويجعلها تبدو أكثر حيوية وانتعاشا.

بالإضافة إلى ذلك، الفستان الأبيض خيارا مثاليا لمن يبحث عن إشراقة صيفية رائعة وبشرة في أبهى صورها.

نادية الجندي إطلالة نادية الجندي إنستجرام نادية الجندي
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