20 صورة ومعلومات عن ندى كوسا.. من دولة عربية وتنافس على لقب ملكة جمال العالم

كتبت- أسماء مرسي:

تشارك ملكة جمال لبنان، ندى كوسا، في حفل انتخاب ملكة جمال العالم، الذي تبدأ فعاليتها مساء اليوم 10 إلى 31 مايو، في مدينة حيدر آباد وولاية تيلانجانا الهندية.

في هذا الصدد، نستعرض لكم أبرز معلومات عن ندى كوسا، وذلك وفقا لصفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع "harpersbazaararabia".

من هي ندى كوسا؟

ندى كوسا، من بلدة رحبة بشمال لبنان.

من مواليد عام 1998.

تبلغ من العمر 27 سنة.

تخرجت من كلية العلوم الإنسانية في جامعة اللويزة في لبنان في العام 2020.

حاصلة على ماجستير في علم النفس السريري.

تعمل كأخصائية نفسية.

تُعرف ندى بعشقها للسفر واستكشاف الأماكن والثقافات الجديدة.

تُوجت بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2024.

استطاعت لفت أنظار لجنة التحكيم والجمهور بحضورها وشخصيتها القوية.

تستعد ندى حاليا لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال العالم 2025، التي تنطلق فعالياتها اليوم في الهند.

تحرص على مشاركة يومياتها وصورها مع جمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام".

يتابعها على "إنستجرام" 116 ألف متابع.

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