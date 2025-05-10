قبل تتويج خليفتها.. 20 صورة ومعلومات عن آخر ملكة جمال في العالم

ينطلق حفل افتتاح فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم 2025، الثانية والسبعين، اليوم، السبت، في مدينة حيدر آباد في ولاية تيلانجانا بالهند، وتستمر حتى يوم 31 مايو 2025، وسط استعدادات مكثفة للمتسابقات.

ويستمر البرنامج حتى 31 مايو ويضم فقرات ومسابقات وزيارات، بما في من ذلك جولة بالمواقع والمعالم الأثرية والتاريخية الشهيرة في تلانجانا، أيام 12و 13و 14 مايو، في حين تختتم المسابقات الرياضية يوم 17 مايو.

أما الدور النهائي القاري فيقام يومي 20 و21 مايو، لتتوج مختلف هذه المسابقات بانتخاب ملكة جمال العالم 2025 يوم 31 مايو الجاري.

وتشارك في هذه الدورة 110 متسابقة من مختلف أنحاء العالم، يمثلن بلدانهن في هذا الحدث العالمي.

ومع انطلاق حفل افتتاح فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم 2025، نستعرض أبرز المعلومات عن آخر ملكة جمال متوجة باللقب في 2024.

من هي آخر ملكة جمال في العالم؟

وتوجت كريستينا بيشكوفا من جمهورية التشيك بلقب ملكة جمال العالم 2024، متفوقة على 111 من زميلاتها من جميع أنحاء العالم، في مدينة مومباي بالهند، حيث أقيمت المسابقة الدولية العام الماضي.

تفوقت على الوصيفات الثلاث

وتفوقت بيشكوفا على الوصيفات الثلاث – ياسمينة زيتون من لبنان، وأتشي أبراهامز من ترينيداد وتوباجو، وليسيجو تشومبو من بوتسوانا، (تعتبر هؤلاء النساء، إلى جانب جيسيكا جاجن من إنجلترا، "الفائزات القاريات" في المسابقة)، بحسب cnn.

معلومات عن كريستينا بيشكوفا ملكة جمال العالم 2024

حصلت على لقب ملكة جمال العالم 2024 في النسخة الـ71 من المسابقة.

من المقرر أن تشارك في حفل ملكة جمال العالم 2025، لتتويج خليفتها.

درست القانون في جامعة تشارلز .

كريستينا بيشكوفا، في العشرينات من عمرها، 26 عاما، فهي من مواليد عام 1999.

لدى كريستينا بيشكوفا 397 ألف متابع عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

صاحبة مؤسسة كريستينا بيشكو.

تتقن اللغات الإنجليزية والبولندية والسلوفاكية والألمانية، وهي من المدافعين عن التنمية المستدامة من خلال التعليم.

أكدت بيشكوفا أن اللحظة الأكثر فخرًا بالنسبة لها هي افتتاح مدرسة إنجليزية للأطفال المحرومين في تنزانيا.

تستمتع بالعزف على الناي والكمان، ولديها شغف بالموسيقى والفن بعد أن أمضت تسع سنوات في أكاديمية للفنون.

بالنسبة لمشروعها "الجمال بهدف"، ركزت كريستينا على العمل الذي طورته في تنزانيا، حيث افتتحت مدرسة وساهمت كمتطوعة في تعزيز التعليم الجيد للأطفال .

ولأن التعليم هو شغفها، قررت افتتاح مؤسستها في جمهورية التشيك، مع التركيز على تقديم العديد من البرامج التعليمية ليس فقط للأطفال ولكن أيضًا لكبار السن والمعاقين ذهنيًا.

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