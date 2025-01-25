25 صورة لأجمل عارضات أزياء في العالم.. جمالهم يخطف الأنظار

كتب- أحمد الضبع:

كشف الدكتور جوليان دي سيلفا، جراح التجميل المقيم في لندن، عن قائمة أجمل 10 عارضات أزياء في العالم بناءً على "النسبة الذهبية" الشهيرة، وهي معادلة رياضية ابتكرها الإغريق القدماء لقياس الجمال المثالي.

في تحليل علمي دقيق، اعتمد الدكتور دي سيلفا على ملامح الوجه مثل العيون، الأنف، الحواجب، الشفاه، الفك، والذقن لتحديد العارضات الأقرب إلى الجمال الكلاسيكي وفقًا للمعايير اليونانية القديمة.

وكانت العارضة البريطانية كيت موس، البالغة من العمر 51 عامًا، هي الأكثر اقترابًا من المثالية بنسبة 94.14%، لتتربع على عرش الجمال في هذا التقييم، وفقًا لـ"ديلي ميل".

وأوضح دي سيلفا أن كيت تميزت بشكل خاص بفكها المثالي الذي سجل 96.5%، وذقنها الذي حصل على 95.6%.

في المركز الثاني جاءت العارضة الأمريكية سيندي كروفورد، التي حصلت على نسبة 93.87%، تلتها البرازيلية جيزيل بوندشين في المركز الثالث بنسبة 93.11%.

أما في الجانب الآخر، جاءت العارضة الشهيرة ناعومي كامبل في المركز الأخير بسبب نتائجها الضعيفة في بعض الفئات مثل الذقن، كما كانت إميلي راتاجكوسكي في المركز التاسع، رغم أنها حصلت على أعلى درجة في الأنف بنسبة 99.56%.

وقد تم تصنيف العارضات بناءً على ملامحهن في ذروة شهرتهن، لتكون المنافسة عادلة ومتوازنة، حيث أظهرت النتائج أن جميعهن قريبات للغاية من الكمال.

النسبة الذهبية أو "فاي" هي مقياس يعبر عن التناسق المثالي، ويعتبر كلما كانت النسب أقرب إلى 1.618، كان الوجه أو الجسم أكثر جمالًا.

وجاءت القائمة الكاملة لأجمل 10 عارضات أزياء في العالم وفقًا للنسبة الذهبية للجمال التي حددها الدكتور جوليان دي سيلفا كالآتي:

1- كيت موس - 94.14%

2- سيندي كروفورد - 93.87%

3- جيزيل بوندشين - 93.11%

4- جوردان دان - 91.39%

5- ويني هارلو - 91.03%

6- كيندال جينر - 91.00%

7- ليو وين - 90.98%

8- كارا ديليفين - 89.97%

9- إميلي راتاجكوسكي - 89.37%

10 ناعومي كامبل - 89.26%

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