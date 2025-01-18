"بحب المجوهرات والقطع اللي حجمها كبير".. 25 صورة لألماس ياسمين صبري

كتبت- أسماء مرسي:

تُعتبر الفنانة ياسمين صبري أيقونة للأناقة والموضة، وتشتهر بذوقها الراقي في اختيار المجوهرات التي تتناسب مع مختلف إطلالاتها.

كما تتميز بتنوع كبير في اختيار المجوهرات، فهي لا تقتصر على نوع واحد أو ماركة معينة.

في التقرير التالي، نستعرض أبرز إطلالات ياسمين صبري ومجوهراتها التي خطفت الأنظار.

أساور كارتييه اليومية

دائما ما تظهر ياسمين في صورها المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي مجموعة من الأساور الفاخرة من دار كارتييه، والتي تتميز بتصميمها الأنيق وبساطتها.

هذه الأساور أصبحت جزءا لا يتجزأ من إطلالتها اليومية.

مجوهرات فاخرة في مهرجان كان

وفي إطلالة أخرى، تألقت ياسمين صبري في مهرجان كان السينمائي الدولي بفستان ساحر ومجوهرات فاخرة من دار شوبارد، حيث اختارت عقدا وأقراطا مرصعة بالألماس والياقوت الأزرق، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الفخامة والأناقة الملكية.

أسلوب جديد في اختيار المجوهرات

كما تميل إلى اختيار المجوهرات التي تجمع بين الكلاسيكية والعصرية، فبدلًا من القطع الضخمة، أصبحت تفضل القطع الصغيرة والرقيقة التي تبرز جمال ملامحها، كما أنها تهتم بتنسيق المجوهرات مع إطلالاتها بشكل متناغم، ما يضفي عليها لمسة من الرقي والأناقة.

مجوهرات تناسب الإطلالات الكاجوال

مع تحول ياسمين صبري إلى اعتماد الإطلالات الكاجوال بشكل أكبر، تطورت أيضا اختياراتها في عالم المجوهرات، فبدلا من القطع الثقيلة، أصبحت تفضل القطع الناعمة التي تتناسب مع طبيعة هذه الإطلالات.

لمسة من الفخامة

رغم ميلها إلى التصاميم الناعمة، إلا أن ياسمين صبري لا تتخلى عن لمسة الفخامة في إطلالاتها، إذ حرصت على الظهور في فعاليات مهرجان البحر الأحمر بفستان أحمر أنيق من خامة المخمل، وأكملت إطلالتها بارتدائها بمجوهرات فخمة مرصعة بالأحجار الكريمة مثل الألماس والياقوت من دار شوبارد "Chopard".

مجوهرات ذهبية مرصعة بالألماس

في لقائها مع الإعلامية ناديا بساط، اختارت ياسمين صبري بدلة أنيقة باللون الأسود، وقد أكملت إطلالتها بمجوهرات ذهبية مرصعة بالألماس، ما أضفى عليها لمسة من الرقي والأناقة.

مجوهرات ذهبية ناعمة

ظهرت ياسمين صبري بإطلالة عصرية وشبابية في إطلالة أخرى، حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الأسود، ونسقته مع قميص أبيض.

وقد اعتمدت مجوهرات ذهبية ناعمة لتضفي لمسة من الرقي على إطلالتها.

مجوهرات بلمسة فرعونية

في إطلالة أخرى، اختارت فستانا أبيض بسيطا وساحرا، وقد أضافت لمسة من الفخامة والتميز إلى إطلالتها من خلال ارتداء أساور عريضة من الذهب مستوحاة من الأسلوب الفرعوني، بالإضافة إلى قلادة وأقراط أنيقة.