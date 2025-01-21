لا تناسب الحدث وقديمة.. ناقد موضة يعلق على إطلالة هاندا أرتشيل
08:30 م الثلاثاء 21 يناير 2025
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كتبت- شيماء مرسي
علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" على إطلالة الفنانة التركية هاندا أرتشيل في Joy Awards
وقال إيلي: "تصميم الفستان قديم ولا يتناسب مع المهرجان".
وأضاف حنا: "الاطلالة غير مبهرة أو ملفتة أو مميزة، كما أن المكياج وتسريحة الشعر غير موفقين".
أعطى ناقد الموضة اللبناني الإطلالة 6.75/10 .
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